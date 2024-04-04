Культура

Выставку-дар открыли в Пушкинском заповеднике

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» для посетителей открыли выставку «Дар Бориса Диодорова».

Экспозиция посвящена 225-летию со дня рождения Пушкина и подготовлена к 90-летию Бориса Диодрова — классика отечественной иллюстративной школы, народного художника России. Её основу составили работы мастера и его друзей-художников, многие из которых не менее имениты. Это произведения оригинальной и печатной графики, которые Борис Диодоров к столетию Пушкинского Заповедника, в 2022 году, подарил музею.



Покровитель «Михайловского» — святой архангел Михаил на акварели Элеоноры Жареновой (1998). Из фондов музея-заповедника

Экспозиция развёрнута в выставочном пространстве дома-музея П.А. и В.П. Ганнибалов в мемориальной усадьбе «Петровское». Она представляет широкой публике иллюстрации к фольклорным и авторским, классическим и современным произведениям отечественной и зарубежной литературы, от сказок — русских, литовских, народов северной Африки — до «Зодчих» Дмитрия Кедрина. Есть здесь работы, получившие всемирное признание — как, например, многофигурные композиции самого Диодорова к сказкам Х.К. Андерсена или «Легенда о Великом Инквизиторе» из «Братьев Карамазовых» М.Ф. Достоевского в художественном прочтении Юрия Селивёрстова. Наследие А.С. Пушкина на выставке представлено иллюстрациями Бориса Диодорова к «Сказке о рыбаке и рыбке» и Владимира Носкова к «Руслану и Людмиле», изображениями имений Берестовых и Муромских из повести «Барышня-крестьянка» на цветных автолитографиях Аси Шеваровой, графическими фантазиями на тему сна Татьяны и нянюшкиных сказок от Анастасии Мордашёвой, проч., проч.

В «Михайловском» напомнили, что известный во всём читающем мире иллюстратор Борис Диодоров — давний друг и соратник музея-заповедника и его нынешнего директора Георгия Василевича. Впервые он приехал в Пушкинские места в 1958 году, будучи студентом Московского художественного института имени В. И. Сурикова, и с тех пор неоднократно бывал в музее, представлял здесь свои работы и стоял у истоков традиции художественных практик студентов-иллюстраторов в Святогорье и даже делал музею неожиданные подарки.

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Планируется, что выставка «Дар Бориса Диодорова» будет работать в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» чуть менее года — до конца следующего марта.