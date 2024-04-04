Культура

Под окнами ветеранов в Великих Луках дают концерты

В преддверии 79-й годовщины Победы ветераны Великой Отечественной войны принимают поздравления с праздником. В Великих Луках под окнами ветеранов исполняют музыкальные композиции военных лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото здесь и далее: Елена Колбина

Одной из первых фронтовую бригаду прямо у себя под окнами встретила ветеран Великой Отечественной войны Мария Сизова. В свой первый бой Мария Сизова пошла на Ступинской высоте. Потом ее часть была переброшена под Сталинград, где начиналась Сталинградская битва. 13 января 1943 года рядовой, медсестра 7-го стрелкового полка была ранена.

«Мария Дмитриевна – живой свидетель и участница Сталинградской битвы, боев на Курской дуге, Полесской наступательной и Восточно-померанской стратегической операций. Накануне Дня Великой Победы артисты городского дома культуры имени Ленина исполнили во дворе дома Марии Дмитриевны музыкальные композиции военных лет», - рассказали в администрации.

К поздравлениям присоединился заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович и депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Кравченко.

В администрации добавили, что подобные музыкальные поздравления для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Великих Луках, ещё будут проходить в течение нескольких дней.