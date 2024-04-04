Культура

Уникальный склеп XVII века открыли в ходе раскопок на Гремячей горе в Пскове

Уникальный склеп XVII века обнаружен у храма Косьмы и Дамиана с Гремячей горы в Пскове. Предположительно, погребение принадлежит роду Гремяцких. Об этом антрополог и археолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ и Музея антропологии МГУ имени М. В. Ломоносова Денис Пежемский сообщил в ходе общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия.

Открытие было совершено во время раскопок перед проведением предпроектных работ для составления плана реставрации храма осенью 2020 года - весной 2021 года, пишет «МК в Пскове».

Антрополог Денис Пежемский назвал обнаружение склепа исключительным открытием.

«В Пскове много исторических кладбищ и погребений. В Великом Новгороде их в разы меньше. Это уникальный склеп, подобные открытия делаются не каждое десятилетие», - подчеркнул эксперт.

Его коллега Антон Романовский пояснил, что погребение находилось в стене западного притвора, и подобные останки часто подвергаются разграблению.

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Специалисты планируют привлечь учёных-генетиков для работы с обнаруженными в склепе останками. Однако генетическая экспертиза стоит десятки миллионов рублей и занимает несколько лет, поэтому быстро получить результаты не получится.

Работа антропологов уже выходит на завершающий этап, в течение лета они планируют завершить исследования и передать останки на захоронение.