Культура

Патриотические акции, тематические площадки и показ фильма организуют в Псковском музее

Акцию «Читающий музей», тематические площадки и показ фильма о войне организуют в Псковском музее в комплексе «Двор Постникова» 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

С 11:00 до 14:00 жителей и гостей города приглашают принять участие в акции «Читающий город». Каждый, кто прочтет стихотворение о войне, получит билет на выставку «Носили с гордостью они отличья знаки…». На ней впервые представлены уникальные ордена, медали, знаки и жетоны из фонда фалеристики Псковского музея. Выставка продолжает цикл мероприятий проекта музея «Потягнем за Отечество».

С 11:00 до 16:00 на территории комплекса будут работать тематические площадки. Посетители смогут изготовить «Письмо на фронт» времен Великой Отечественной войны, принять участие в мастер-классе «Гвоздика Победы» и создать цветок из бумаги, а также поиграть в подвижные игры XX века во дворе музея.

С 14:00 до 15:15 Псковский музей организует семейный просмотр советского художественного фильма-комедии о Великой Отечественной войне «Крепкий орешек» 1967 года. По сюжету киноленты после ранения Иван Грозных назначен командиром женского подразделения ПВО. Одна из подчиненных доставляет ему кучу хлопот своей недисциплинированностью. В конце концов, их вдвоем заносит на аэростате в тыл противника, где начинаются столь же невероятные, сколь и смешные приключения.

С 16:00 до 18:00 пройдет акция для военнослужащих по призыву «Музей солдату». Гостей ждут тематические выставки, мастер-класс и знакомство с уникальными белокаменными палатами XVII века.

Место проведения акции «Я помню! Ты помнишь!»: музейный комплекс «Двор Постникова» (улица Олега Кошевого, 2).

Справки по телефонам: +78112292260; +79113580816; +79922967493.

Вход на мероприятия бесплатный, посещение выставок и экспозиций по обычному прейскуранту. Показ фильма «Крепкий орешек» по пригласительным, которые можно получить на информационной стойке в Главном здании музея (улица Некрасова, 7) или в кассе комплекса «Двор Постникова».