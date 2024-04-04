Культура

Об обрядных циклах расскажут гостям фольклорной программы в Изборске

Фольклорная программа «Родная сказка» пройдёт в музее-заповеднике «Изборск» 9 и 10 мая в 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Участники программы узнают о традициях весенне-обрядового цикла и поучаствуют в пасхальных забавах, поиграют в детские и молодежные деревенские игры и услышат живое фольклорное пение.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Место проведения: дом купца Шведова, улица Печорская, 32.

Также псковичей и гостей региона приглашают на сборные экскурсии по Изборской крепости в 11:00, 13:00 и 15:00. Сбор группы – улица Печорская, 37. Предварительная запись не требуется.