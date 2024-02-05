Культура

Тонкости музейной работы обсудили на чтениях памяти Гейченко в «Михайловском»

Основу второго заседания XXVII Февральских музейных чтений памяти С. С. Гейченко в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» составили исследования, посвящённые собственно Пушкинскому заповеднику, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Речь шла о подлинных тонкостях музейной работы: об уточнении атрибуций, о воссоздании интерьеров — процессов часто весьма науко- и трудозатратных, но необходимых ради исторической точности экспозиций.

С. С. Гейченко в кабинете поэта. Из фондов «Михайловского»

Открыла этот раздел конференции кандидат филологических наук, хранитель мемориальной усадьбы «Петровское» в составе Пушкинского заповедника Любовь Козмина. Её доклад-размышление «Когда “неизвестный“ становится известным…» касался вопросов иконографии А. П. Ганнибала, прадеда поэта — вопросов и по сей день актуальных и дискутируемых.

Разговор об атрибуции музейных предметов продолжился сообщением о поисках, позволивших уточнить назначение столового прибора, находящегося сегодня в экспозиции мемориального дома соседей и приятелей Пушкина Осиповых и Вульфов в Тригорском. Это сообщение сделал научный сотрудник музея-усадьбы Сергей Пинчук. Прибор, датированный 1840—1850-ми, согласно акту приёмки до настоящего времени значился недоукомплектованным прибором для подачи яиц к столу. Он поступил в музей от семьи потомков Вульфов по линии Вревских во второй половине прошлого века. Как рассказал своим слушателям Сергей Пинчук, после внимательных поисков по каталогам и ряда запросов коллегам, вплоть до директора Государственного Эрмитажа, стало понятно: функциональное назначение предметов, экспонируемых сегодня в Тригорском — другое. Это — судок, то есть, согласно словарю Владимира Даля, «…прибор столовый, для уксуса, масла, перцу и пр. или питейный, графинчики с кубками…» для подачи водки или вина. Тригорский прибор, по мнению исследователя, является именно питейным судком и его, при первой возможности, желательно доукомплектовать, чтобы посетителям музея его назначение стало очевидным.

Константин Бурченков, ведущий научный сотрудник той же усадьбы «Тригорское» в составе Пушкинского заповедника, рассказал собравшимся о продолжении работ по воссозданию интерьера храма святого великомученика Георгия Победоносца на городище Воронич. Докладчик напомнил о музейной, со времён Гейченко, истории храма, в котором бывал поэт (так, доподлинно известно, что 7 апреля 1825 года Александр Пушкин заказывал здесь молебен на годовщину смерти «убиенного раба Божия Георгия» — английского поэта лорда Джорджа Байрона). Церковь была восстановлена по инициативе музея-заповедника и в мае 2017 года по благословению Святейшего Патриарха Алексия II освящена. Изначально предполагалось, что церковь будет одновременно и музейным, мемориальным объектом, и действующим храмом Русской православной церкви, — подчеркнул Константин Бурченков.

Этот тематический блок конференции завершили историческим обзором «Общество друзей Госзаповедника «Пушкинский уголок» в 1926—1929 годы». Подготовила его руководитель службы просветительной и выставочной работы Пушкинского заповедника Алёна Бойцова.

В «Михайловском» особо отметили, что материалы XXVII Февральских музейных чтений памяти С. С. Гейченко «Под сенью дружных муз» планируется опубликовать в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Это издание выходит в свет силами заповедника с 1996 года и на сегодняшний день насчитывает 99 книг.

Сейчас конференция «Под сенью дружных муз» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» продолжает свою работу. Напомним, что её программа рассчитана на два полных рабочих дня.