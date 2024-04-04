Культура

Фильм «Сто лет тому вперед» заработал в прокате более миллиарда рублей

Фильм «Сто лет тому вперед» по мотивам одноименной повести Кира Булычева заработал в российском прокате более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Картина «Сто лет тому вперед» режиссера Александра Андрющенко вышла в широкий прокат в России 18 апреля.

«Общие сборы - 1 003 425 228 рублей», - говорится в сообщении на сайте ЕАИС.

Фильм стал седьмым российским релизом, собравшим в прокате свыше 1 миллиарда рублей с начала 2024 года. Ранее такого результата достигли фильмы «Мастер и Маргарита», «Холоп 2», «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Лёд 3» и мультфильм «Три богатыря и Пуп земли», пишет РИА Новости.

Главные роли в новом фильме «Сто лет тому вперед» исполнили молодые актеры Дарья Верещагина и Марк Эйдельштейн. Александр Петров и Юра Борисов сыграли главных злодеев, а Виктория Исакова и Константин Хабенский - воплотили образы родителей главной героини Алисы Селезневой. Федор Бондарчук, который также выступил продюсером проекта, подарил свой голос одному из персонажей фильма - роботу Вертеру.