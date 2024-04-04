Культура

«Квартирник»: Елена Федина о молодежном патриотизме, необычных концертах и любимой фолк-певице. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 10 мая.

Сегодня в гостях у ведущего Дмитрия Иванова побывала солистка ансамбля русской музыки «Псков», лауреат многочисленных вокальных конкурсов, дважды обладательница премии президента РФ «Молодые дарования России» Елена Федина. Поводом для встречи стал концерт «Помнит сердце, не забудет никогда», который накануне Дня Победы состоялся в БКЗ Псковской областной филармонии. Кроме того, гостья студии рассказала о своем творческом пути и планах.

Можно ли молодое поколение влюбить в музыку прошлого века, в частности, в фронтовые песни и песни послевоенных лет? Чем ценны концерты, посвященные Дню Победы? Какая у Елены Фединой любимая фолк-певица? Об этом и многом другом — в эфире. И, конечно же, гостья студии исполнила для радиослушателей несколько песен.