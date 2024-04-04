Три группы выступят на отборочном концерте фестиваля «Добрый рок» в Твери

Отборочный концерт XII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок-2024» состоится в Твери 17 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор псковского фестиваля Андрей Семенов.
Соорганизаторами концерта выступают организаторы фестиваля «Рок-ополчение». На сцене в этот вечер выступят группы «Археоптерикс», «Чайка Чехова», «
Последняя иллюзия».
Отборочный концерт в Твери пройдёт на репетиционной базе «Чердак». Сбор гостей в 19:00.
Помимо этого, отборочные концерты уже состоялись в Санкт-Петербурге и в Москве. Еще один «отборочник» в Северной столице планируют провести завтра, 11 мая.
Напомним, опен-эйр «Добрый рок-2024» снова пройдет на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля. Подробнее — в группе фестиваля.
Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков», 103.0 FM.