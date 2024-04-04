Культура

Уникальный фестиваль «Музыкальная экспедиция» пройдет в Псковском музее

Уникальный фестиваль «Музыкальная экспедиция» стартует в Псковском музее-заповеднике уже на следующей неделе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Два величайших шедевра камерной музыки в один вечер откроют программу фестиваля 17 мая в 20.00. Гости услышат «Воспоминания о Флоренции» (П. Чайковский) и Кларнетовый квинтет (И. Брамс).

Мировую классику для зрителей исполнят выдающиеся музыканты Борис Андрианов (виолончель), Анна Кошкина (виолончель), Никита Ваганов (кларнет), Павел Романенко (альт).

«Это настоящие гении, лауреаты престижных конкурсов, а также участники и организаторы музыкальных фестивалей по всему миру», - отметили в музее.