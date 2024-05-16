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Культура

Фестиваль «Музыкальная экспедиция» стартует в Покровской башне 17 мая

17.05.2024 12:01|ПсковКомментариев: 0

Фестиваль «Музыкальная экспедиция» стартует в Псковском музее-заповеднике 17 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фотографии предоставлены пресс-службой Псковского музея-заповедника

Два величайших шедевра камерной музыки в один вечер откроют программу фестиваля 17 мая в 20.00. Гости услышат «Воспоминания о Флоренции» (П. Чайковский) и Кларнетовый квинтет (И. Брамс). Продолжится программа 18 мая в 20.00 концертом, где прозвучит легендарное «Canto Ostinato» Симеона Тен Хольта.

Завершит программу масштабного фестиваля концерт 19 мая в 17.00, где гости после бессмертной музыки Бетховена (Квартет №14) услышат произведение Джованни Соллима «Spasimo», повествующее о многовековой истории известного собора в Палермо.

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Мировую классику для зрителей исполнят выдающиеся музыканты. Это настоящие гении, лауреаты престижных конкурсов, а также участники и организаторы музыкальных фестивалей по всему миру, подчеркнули в музее.

Борис Андрианов (виолончель).

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Главный идейный вдохновитель и художественный руководитель фестиваля «Музыкальная экспедиция». Заслуженный артист России (2016). Победитель международных конкурсов в Загребе, Йоханнесбурге, Ганновере, Париже, Южной Корее. Лауреат XI Международного конкурса имени П. И. Чайковского и молодежной премии «Триумф». Выступает с ведущими оркестрами и дирижерами, среди которых Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Юрий Симонов и другие. Организатор и руководитель всероссийского проекта «Поколение звезд». Автор идеи и арт-директор международных фестивалей Vivacello и Vivarte в Москве. Играет на инструменте работы Карло Бергонци из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов.

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Анна Кошкина (виолончель).

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Лауреат всероссийских и международных конкурсов, среди которых – Международный конкурс Young Virtuosos в Болгарии, Международный конкурс Riga Classis Strings в Латвии и конкурс Classical Strings Vienna в Австрии. Стипендиат мэра и губернатора г. Калининграда, обладатель стипендии фонда «Русское исполнительское искусство» и других. Принимала участие в Международном фестивале Владимира Спивакова «Москва встречает друзей», фестивале камерной музыки «Vivarte» Бориса Андрианова, фестивале имени Пабло Казальса во Франции и других. Выступала с такими исполнителями, как Юлиан Рахлин, Вильде Франг, Шмуэль Ашкенази, Барнабаш Келемен, Алина Погосткина, Борис Андрианов.

Квартет имени Давида Ойстраха получил свое имя в 2012 году, уже будучи сплоченным профессиональным коллективом. Многолетняя творческая дружба и преданность музыкантов квартетному жанру позволили создать уникальный ансамбль, объединивший в своем составе как заслуженных мастеров квартетного искусства, так и молодых российских солистов, которые уже добились мирового признания. Первая скрипка – Андрей Баранов. Вторую скрипку в квартете исполняет Родион Петров. Партию альта в квартете исполняет Федор Белугин. Виолончелистом квартета является Алексей Жилин. Все музыканты играют на старинных инструментах итальянских мастеров XVIII и XIX веков. Особо стоит отметить скрипку работы Антонио Страдивари Huggins (1708), предоставленную Андрею Баранову международным фондом Nippon Music Foundation после победы на Международном конкурсе скрипачей имени Королевы Елизаветы.

Никита Ваганов (кларнет).

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Лауреат I Всероссийского конкурса кларнетистов в Москве, конкурса молодых исполнителей Possehl в Любеке, конкурса молодых исполнителей на деревянных духовых инструментах под эгидой Lion’s Club в Штутгарте. Стипендиат российского фонда Николая Шилина «Наша культура и наследие» и германских фондов поддержки молодых исполнителей Оскара и Веры Риттер и Марии Луизы. С 2013 года является солистом группы кларнетов Симфонического оркестра Мариинского театра.

Павел Романенко (альт). 

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Лауреат восьми Международных конкурсов, в том числе и VIII Международного конкурса альтистов Юрия Башмета «Viola Masters». В качестве солиста выступал с Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Когана, Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия», камерным ансамблем «Солисты Москвы», Государственным камерным оркестром «Академия Солистов» и другими. Павел много времени уделяет камерной музыке. Он является резидентом фестиваля «Зимние Грёзы», и творческого объединения «Притяжение». Павел Романенко – альтист Квартета имени В. А. Берлинского. В 2021 году создал и возглавил Московский оркестр «Новая Камерата».

Источник: Псковская Лента Новостей
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