Более 500 человек посетили фестиваль «Музыкальная экспедиция» в Псковском музее

В Псковском музее-заповеднике завершился масштабный фестиваль «Музыкальная экспедиция». В рамках мероприятия в Покровской башне XV века состоялось три концерта, где прозвучали шедевры мировой классики и современные произведения известных авторов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, фестиваль посетило более 500 зрителей.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Три майских вечера в Покровской башне звучали величайшие шедевры классической музыки и современные произведения известных авторов. Открывали фестиваль «Воспоминания о Флоренции» П. И. Чайковского и Кларнетовый квинтет Й. Брамса, продолжилось все «Canto Ostinato» Симеона Тен Хольта, а завершилось Квартетом №14 Бетховена и «Spasimo» Дж. Соллима.
«Псковский музей-заповедник всегда дарит жителям Псковской области прекрасные подарки. В этот майский вечер мы услышали великолепный концерт в стенах Покровской башни. Легкая музыка Чайковского и суровые средневековые стены создают определенную гармонию. Я не мог пропустить это мероприятие, тем более фестиваль проходит уже два года. Хочется, чтобы таких мероприятий было больше, чтобы мы могли видеть и слышать искусство, которое существует не только в столицах, но и приезжает в регионы», – отметил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.