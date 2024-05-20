Культура

Более 500 человек посетили фестиваль «Музыкальная экспедиция» в Псковском музее

В Псковском музее-заповеднике завершился масштабный фестиваль «Музыкальная экспедиция». В рамках мероприятия в Покровской башне XV века состоялось три концерта, где прозвучали шедевры мировой классики и современные произведения известных авторов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, фестиваль посетило более 500 зрителей.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Наш проект подразумевает концерты в необычных местах, где мы знакомим зрителей с академической музыкой. С Псковом история особенная. Мы выступаем в удивительном месте, Покровской башне, где артисты могут сидеть в середине зала, а зрители – вокруг. Это создает потрясающую атмосферу. Вся история этого места и то, как фестиваль прошел в музее в прошлом году сподвигло организовать в этот раз сразу три концерта. Надеюсь, что это станет доброй традицией для "Музыкальной экспедиции" возвращаться снова и снова в Покровскую башню», - поделился Борис Андрианов, арт-директор фестиваля.

Три майских вечера в Покровской башне звучали величайшие шедевры классической музыки и современные произведения известных авторов. Открывали фестиваль «Воспоминания о Флоренции» П. И. Чайковского и Кларнетовый квинтет Й. Брамса, продолжилось все «Canto Ostinato» Симеона Тен Хольта, а завершилось Квартетом №14 Бетховена и «Spasimo» Дж. Соллима.

«Псковский музей-заповедник всегда дарит жителям Псковской области прекрасные подарки. В этот майский вечер мы услышали великолепный концерт в стенах Покровской башни. Легкая музыка Чайковского и суровые средневековые стены создают определенную гармонию. Я не мог пропустить это мероприятие, тем более фестиваль проходит уже два года. Хочется, чтобы таких мероприятий было больше, чтобы мы могли видеть и слышать искусство, которое существует не только в столицах, но и приезжает в регионы», – отметил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.