Псковский писатель стал номинантом Патриаршей литературной премии

Псковский поэт и прозаик, председатель регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин стал номинантом тринадцатого сезона Патриаршей литературной премии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей.
11 апреля в Издательском совете Русской Православной Церкви в очно-дистанционном формате под председательством митрополита Калужского и Боровского Климента прошло заседание Палаты попечителей Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Палата попечителей рассмотрела каждую из предложенных кандидатур, с учётом вклада писателя-соискателя в развитие современной русской литературы.
По итогам рабочей дискуссии в короткий список номинантов тринадцатого сезона Патриаршей литературной премии вошли:
Также на заседании прошло обсуждение организационных вопросов, связанных с проведением торжественной церемонии избрания и награждения лауреатов, которая состоится 28 мая в Зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя.