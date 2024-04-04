Культура

Псковский писатель стал номинантом Патриаршей литературной премии

Псковский поэт и прозаик, председатель регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин стал номинантом тринадцатого сезона Патриаршей литературной премии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей.

11 апреля в Издательском совете Русской Православной Церкви в очно-дистанционном формате под председательством митрополита Калужского и Боровского Климента прошло заседание Палаты попечителей Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Палата попечителей рассмотрела каждую из предложенных кандидатур, с учётом вклада писателя-соискателя в развитие современной русской литературы.

По итогам рабочей дискуссии в короткий список номинантов тринадцатого сезона Патриаршей литературной премии вошли:

поэт и главный редактор журнала «Москва» Владислав Артёмов;

прозаик Анатолий Байбородин;

прозаик Владислав Бахревский;

писатель и историк Александр Дворкин;

поэт и переводчик Виктор Кирюшин;

писатель Игорь Смолькин;

писатель Наталья Сухинина;

поэт Вадим Терехин.

Также на заседании прошло обсуждение организационных вопросов, связанных с проведением торжественной церемонии избрания и награждения лауреатов, которая состоится 28 мая в Зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя.