Областной почтовый музей в Великих Луках присоединится к акции «Ночь музеев»

Акция «Ночь музеев» пройдёт в областном почтовом музее в городе Великие Луки 18 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации, она приурочена к Международному дню музеев.
Фото: администрация города Великие Луки
Сотрудники музея представят программу «Письмо, в котором целый мир» и раскроют историю российской почты, начиная с X века, а также расскажут о филателии, филокартии и посткроссинге и объяснят, почему работа современной почты — необходимая часть жизни общества.
Выставочные экспонаты почтового музея объединяют все этапы развития почтовой связи: от воссоздания быта почтовой станции XIX века до почтового отделения советского периода и современной почты. В музее собраны коллекций филателии, филокартии, нумизматики и фалеристики. Предметы средств связи представлены в порядке их технологического прогресса.
Все участники экскурсии смогут бесплатно подписать и отправить открытки своим родным и близким прямо с места события.
Обычно Псковский областной почтовый музей работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов, суббота и воскресенье — выходной. Однако в Ночь музеев 18 мая (суббота) музей изменит график и будет открыт с 16.00 до 20.00.
Музей расположен по адресу: Псковская область, Великие Луки, улица Некрасова, дом 1. Вход — бесплатный.