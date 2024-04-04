Культура

Областной почтовый музей в Великих Луках присоединится к акции «Ночь музеев»

Акция «Ночь музеев» пройдёт в областном почтовом музее в городе Великие Луки 18 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации, она приурочена к Международному дню музеев.

Фото: администрация города Великие Луки

Сотрудники музея представят программу «Письмо, в котором целый мир» и раскроют историю российской почты, начиная с X века, а также расскажут о филателии, филокартии и посткроссинге и объяснят, почему работа современной почты — необходимая часть жизни общества.

Выставочные экспонаты почтового музея объединяют все этапы развития почтовой связи: от воссоздания быта почтовой станции XIX века до почтового отделения советского периода и современной почты. В музее собраны коллекций филателии, филокартии, нумизматики и фалеристики. Предметы средств связи представлены в порядке их технологического прогресса.

Все участники экскурсии смогут бесплатно подписать и отправить открытки своим родным и близким прямо с места события.

Обычно Псковский областной почтовый музей работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов, суббота и воскресенье — выходной. Однако в Ночь музеев 18 мая (суббота) музей изменит график и будет открыт с 16.00 до 20.00.

Музей расположен по адресу: Псковская область, Великие Луки, улица Некрасова, дом 1. Вход — бесплатный.