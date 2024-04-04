Культура

«Культурная волна» пройдет в Пскове в честь трехлетия фонда культурных инициатив

Президентский фонд культурных инициатив 17 мая отметит свое трехлетие. В 12 регионах присутствия проектных офисов ПФКИ, в том числе в Псковской области, пройдут тематические мероприятия под общим названием «Культурная волна», приуроченные к этой дате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в проектном офисе «Команда 2018».

«Культурная волна» в Пскове стартует 17 мая в 11.00. Планируется провести кейс-сессию с грантополучателями псковского региона, лекцию «Культурные проекты», а также организовать индивидуальные консультации (по запросу).

Участниками могут стать команды проектов-победителей; творческие команды, подававшие заявки на конкурс, но не получившие поддержку; авторы творческих проектов, ищущие инвестиции на реализацию своих проектов. Для участия необходимо заполнить форму.

Напомним, благодаря гранту ПФКИ в Пскове появились, в частности, Музей радио, фестиваль колокольного звона и цирк «Псковский скоморох». За 11 конкурсов ПФКИ поддержал 49 проектов из 346 заявок, направленных от Пскова.