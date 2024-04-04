Культура

Более 6000 человек посетило Псковский музей в День Победы

Праздник Великой Победы широко отметили в Псковском музее-заповеднике 9 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, программа мероприятия была насыщена сборными экскурсиями, тематическими акциями и интерактивными площадками.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В этот день в Музейном квартале, Псковском кремле, музейном комплексе «Двор Постникова», Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря и других объекта побывало более 6000 человек.

Самыми яркими событиями праздника стали День открытых дверей в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», акция «Я помню! Ты помнишь!» во Дворе Постникова, а также интерактивные программы в Псковском кремле.