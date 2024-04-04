Культура

Театральный фестиваль «Смотри 2024» пройдет в Псковском районе

III Всероссийский театральный фестиваль любительских театральных коллективов «Смотри 2024» пройдет Родинском Доме Культуры в Псковском районе с 16 по 19 мая. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель фестиваля Александр Иванов.

На сцене покажут 25 самых разноплановых спектаклей из различных городов России: Москва, Санкт-Петербург, Гатчина, Пушкин, Калуга, Оренбург, Сортавала, Псков. Также представят спектакли коллективы из населенных пунктов Псковской области.

«Открытие пройдет 16 мая, это уже первый конкурсный день для коллективов из Пскова и Псковской области. Каждый коллектив представит себя при помощи визитной карточки, их поприветствует глава Псковского района и члены жюри. Будет очень интересно. Открытие будет проходить на улице, на большой сцене. Атмосфера фестиваля необычная, она про дружбу, общение, любовь. Этот фестиваль - событие, праздник. Приезжайте, это будет невероятно», – рассказал Александр Иванов.

Этот год обещает быть особенным, ведь он несёт особое знамя для всех творческих людей - 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина, добавил он.