Театральный фестиваль «Смотри 2024» пройдет в Псковском районе

III Всероссийский театральный фестиваль любительских театральных коллективов «Смотри 2024» пройдет Родинском Доме Культуры в Псковском районе с 16 по 19 мая. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель фестиваля Александр Иванов.
На сцене покажут 25 самых разноплановых спектаклей из различных городов России: Москва, Санкт-Петербург, Гатчина, Пушкин, Калуга, Оренбург, Сортавала, Псков. Также представят спектакли коллективы из населенных пунктов Псковской области.
Этот год обещает быть особенным, ведь он несёт особое знамя для всех творческих людей - 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина, добавил он.