Культура

В баньке Тригорского открыта новая выставка

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» для посетителей открыта выставка «Пушкин и его окружение в графике XX века». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, материалы для этой экспозиции прибыли в Святогорье из Ульяновска, из Областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова.

Здесь и далее фото предоставлено музеем-заповедником «Михайловское».

Выставка развёрнута в баньке Тригорского — в выставочном зале мемориальной усадьбы Осиповых и Вульфов, соседей и приятелей ссыльного поэта. В экспозицию вошло 20 произведений графики, в том числе печатной.

В Пушкинском заповеднике рассказали, что среди работ, представленных вниманию жителей и гостей псковских пушкинских мест, особое место занимает графика почётного архитектора России, члена Союза художников России, искусствоведа и поэта Льва Нецветаева. Посетителей, в частности, знакомят с акварелями 1999 года, которыми мастер проиллюстрировал сборник собственных стихотворений «Симбирская гора». В эту книгу вошли поэтические послания великому русскому поэту и его современникам, друзьям и товарищам по литературному цеху: Николаю Языкову, Денису Давыдову, Николаю Карамзину, Ивану Пущину, Петру Чаадаеву, многим другим. Помимо этих работ на выставке в тригорской баньке представлены и другие иллюстрации Льва Нецветаева — к монографии известного ульяновского краеведа Жореса Трофимова «Родня по вдохновенью».

В новой экспозиции есть и литографии народного художника РСФСР Анатолия Зыкова, который последние полтора десятилетия полностью отдал пушкинской теме. Его цикл живописных и графических произведений «Сквозь штормы судьбы. Пушкин» в 2002 году был удостоен Золотой пушкинской медали Российской академии словесности. Любители живописи также найдут в баньке работы замечательных ульяновских художников Александра Титовского и Анатолия Агапкина.

Планируется, что выставка «Пушкин и его окружение в графике XX века» в мемориальной усадьбе «Тригорское» в составе Государственного Пушкинского заповедника будет открыта для гостей до конца текущего года. Вход в экспозицию свободный.