Культура

От Пушкина до наркома просвещения: редактор московского издательства передал в дар «Михайловскому» новые книги

Несколько новых книг привёз в дар Государственному музею-заповеднику А. С. Пушкина «Михайловское» литератор и историк, секретарь правления Союза писателей России, главный редактор московского издательства «Вече» Сергей Дмитриев, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказала руководитель службы информации Пушкинского заповедника Надежда Василевич, в подарке, который гость передал в научную библиотеку музея — три изданные в «Вече» книги известного пушкиниста Ларисы Черкашиной. «Это "Пушкин и родословие любви. От прадедов к внукам" — о жизни предков и потомков Пушкина; "Пушкин и Романовы. Великие династии в зеркале эпох" — о переплетении родовых ветвей дома Романовых и рода Пушкиных в разных столетиях и "Пушкин путешествует. От Москвы до Эрзерума" — о странствиях поэта, их отражении в его судьбе и творчестве», — уточнила Надежда Василевич.

Сергей Дмитриев передал музейной библиотеке и два собственных труда, рассказали в «Михайловском». «Мы рады были получить авторские монографии самого Сергея Николаевича. — отметила Надежда Василевич. — Одна из них о А. В. Луначарском — человеке, много сделавшем для того, чтобы в 1922 году на культурной карте России появился Пушкинский заповедник».

В своей объёмной, 650-страничной книге «Анатолий Луначарский. Дон Кихот революции», Дмитриев, опираясь на документы (в том числе и обнаруженную им, неизвестную до того времени, переписку Луначарского со Сталиным в 1927—1929 годы), рисует образ просветителя, свято верящего в силу культуры и искусства. «Луначарский был не столько политик, сколько интеллигент, втянутый в политику», — отмечает Дмитриев, напоминая, что нарком просвещения часто служил «громоотводом» для интеллигенции, участвуя в судьбе многих и многих её видных представителей, в том числе мировой величины, как то Бунин, Блок, Булгаков, Шаляпин, Прокофьев, Рахманинов, Тарле. С другой стороны, советский чиновник высшего ранга не боялся спорить в «несговорчивым» Лениным или, например, выступать против «чванства» так называемых пролетарских писателей: «То, от чего надо всемерно предостеречь ВАПП, коммунистических и пролетарских писателей, — это переоценка своих заслуг, …нежелание серьёзно учиться на величайших образцах нашей и иностранной литературы».

Луначарского можно упрекнуть во многих просчётах, но одного у него не отнять, итожит автор монографии: Дон Кихот революции свято верил в то, что именно культура должна стать важнейшей составляющей в деле создания и становления нового общества, в деле «формирования нового человека». «И на этом фронте, — резюмирует исследователь, — он сумел добиться многого, хотя сам был фигурой сложной и противоречивой, со своими заблуждениями и ошибками».

Вторая монография Сергея Дмитриева, которую получил в дар Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», называется «Русские поэты и Иран». Она посвящена увлечению русских поэтов персидскими мотивами. В основу книги легли 35 историко-биографических очерков о стихотворцах, в чьей поэзии восточная тема звучала наиболее ярко и колоритно: от Пушкин и Грибоедова до Есенина и Хлебникова. Всего же в обширном исследовании упомянуто более ста имён русских поэтов, а в приложении к его основному блоку читатель найдёт путевые заметки и стихотворения самогó автора, который был в Иране шесть раз.

В «Михайловском» также напомнили, что богатейшее собрание музейной библиотеки всегда открыто не только для жителей, но даже и для гостей псковских пушкинских мест. Чтобы получить возможность работать в читальном зале научной библиотеки Пушкинского заповедника, достаточно написать соответствующее заявление на имя директора музея-заповедника Георгия Василевича.