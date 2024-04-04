Более ста экспонатов будет представлено на выставке «Чудо Преображения» в Изборске

Межмузейный выставочный проект «Чудо Преображения», посвященный шедевру деревянного зодчества, объекту всемирного наследия ЮНЕСКО – архитектурному ансамблю Кижского погоста, откроется в Изборске 18 мая.
Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»
В составе экспозиции – более 100 экспонатов: потолочные иконы «неба», плотницкие, столярные и инструменты резчика иконостасной рамы, книги, ткани и другие предметы из собрания музея-заповедника «Кижи». Особый интерес представляет макет Кижского архитектурного ансамбля.
Активное участие в подготовке выставки принимают сотрудники Государственного музея-заповедника «Кижи», накануне прибывшие в Изборск.
Открытие выставки состоится 18 мая в 20:00 в рамках всероссийской акции «Ночь музеев».