Культура

Новая выставка семейных реликвий откроется в Поганкиных палатах

Новая выставка семейных реликвий откроется в Поганкиных палатах специально для гостей акции «Ночь музеев». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В эту субботу, 18 мая, в Псковском музее-заповеднике пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев» – одно из самых популярных и любимых псковичами музейных событий. Тематика «Ночи» будет связана с преемственностью поколений и семейными реликвиями.

Одной из главных смысловых точек «Ночи музеев 2024» станет новая выставка семейных реликвий, которая откроется в Поганкиных палатах специально для гостей акции. Сразу в нескольких залах будут представлены реликвии, которые помогут проследить преемственность поколений наших предков с древности до конца XX века.

Разделы выставки посвящены основным вехам семейной жизни: заключению брака, младенчеству, детству и семейному быту в целом. Гости увидят помолвочные и обручальные кольца, брачные венцы, материнские награды, кроватку, люльку, игрушки X–XX веков, фарфоровую посуду, самовары, патефон, диапроектор и многое другое.