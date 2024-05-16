Культура

Пятый байк-рок-фестиваль «Дача Пати» состоится в Пскове

Пятый байк-рок-фестиваль «Дача Пати» состоится на базе отдыха «Раздолье» в Пскове с 12 по 14 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото: «Псков Дача Пати» / «ВКонтакте»

В этом году на фестивале выступят рок-группы Rammstein-RammProject, NADИ, «Азон», «Капитан Cмоллетт», «Стрела Морфея», «Монгол Шуудан», «Северо-Zапад», «Братья Гримм», Dragonspell, «Звонтья», Sever, «Нрав» и ВИА «Мамульки бенд».

Напомним, мотоциклисты съедутся на псковский байк-рок-фестиваль уже в пятый раз. Ранее фестиваль организовывали на даче в деревне Черняковицы-1 Псковского района.

Информационным партнером фестиваля выступают Псковская Лента Новостей и «Наше радио» (103.0 FM).

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