Культура

Пушкинский заповедник на картинах Сергея Репина представили сегодня в подмосковном Солнечногорске

К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина Государственный музей-заповедник «Михайловское» представляет в подмосковном Солнечногорске выставку «Пушкинский заповедник в работах С.Н. Репина». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, сегодня, 16 мая, эта экспозиция открылась в усадьбе «Тараканово» в составе Государственного мемориального музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока.

Сергей Репин. Остров Уединения (1994). Из фондов «Михайловского».

В Пушкинском заповеднике особо отметили, что Сергей Репин, известный российский художник-монументалист, профессор Санкт-Петербургской академии имени И.Е. Репина — давний друг и соратник музея. Много лет он руководил летней практикой студентов-живописцев петербургской «Репинки» в Святогорье, сам активно работает здесь на пленэрах. В собрании «Михайловского» сейчас хранится 44 работы мастера — как живопись, так и графика: пейзажи, интерьеры, портреты. Произведения этого выдающегося художника часто экспонируются на выставках, которые «Михайловское» организует — как на стационаре, так и за пределами региона.

В солнечногорскую экспозицию, уточнили в «Михайловском», вошло 15 полотен и графических листов. Это виды мемориальных усадеб и Святогорского монастыря, озёр Белогуль и Кучане, окрестности заповедника. Большая часть из представленного — произведения, созданные уже в XXI веке.

Выставка «Пушкинский заповедник в работах С.Н. Репина» в Солнечногорске будет открыта для посетителей чуть мнее двух месяцев — до 9 июля, добавили в «Михайловском».