Культура

Наталья Федорова: Фестиваль «Смотри» – прекрасная возможность для ребят приобщиться к театру

Глава Псковского района Наталья Федорова приняла участие в открытии III Всероссийского театрального фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Смотри-2024». Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

За четыре дня в Родинском ДК будут показаны 25 самых разноплановых спектаклей. «Ребята, увлеченные театром, приехали к нам из различных городов России: Москва, Санкт-Петербург, Гатчина, Пушкин, Калуга, Оренбург, Сортавала. Конечно, среди участников и местные коллективы: из Пскова, Псковского и других районов области», - поделилась глава муниципалитета.

«Этот фестиваль является прекрасной возможностью для ребят приобщиться к театру, подружиться и поделиться опытом! Поздравляю участников с открытием фестиваля и желаю всем коллективам успешных постановок!» – отметила Наталья Федорова.

Родинский Дом культуры приглашает всех окунуться в атмосферу театра и посетить фестиваль «Смотри» с 16 по 19 мая.