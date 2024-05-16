Культура

Автор книги «Овсище в алмазах» проведет для псковичей экскурсию по горе Соколихе

Псковская библиотека микрорайона Овсище приглашает всех желающих 19 мая на экскурсию «Май на Сокольнице». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Известный псковский краевед и большой патриот микрорайона Овсище, автор книги «Овсище в алмазах» Олег Ивченко расскажет, откуда появилось название «Сокольница», какие исторические события связаны с этим топонимом, как псковская гора Сокольница стала горой Соколихой и какие ещё в Овсище есть горы, а также покажет некоторые виды растений, в том числе краснокнижных, которые растут вокруг памятника Александру Невскому.

Начало экскурсии в 15.00. Участие бесплатное. Сбор около библиотеки по адресу: улица Алексея Алёхина, дом 20. Организаторы просят экскурсантов прийти в удобной обуви, а также взять с собой средства защиты от клещей.