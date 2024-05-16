Культура

Посещение всех объектов Изборского музея 18 мая будет бесплатным

Посещение всех объектов музея-заповедника «Изборск» 18 мая будет бесплатным для всех категорий посетителей в связи с празднованием Международного дня музеев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Изборский музей-заповедник

Гости музея смогут увидеть различные экспозиции, посетить интерактивные программы, сходить на авторские экскурсии, а также поучаствовать в мастер-классах по кулинарии, вышивке дюсельным швом, ткачеству, изготовлению куколки-стригуши и многих других.

Главным событием акции станет открытие межмузейного выставочного проекта «Чудо Преображения», посвящённого реставрации церкви Преображения Господня на острове Кижи. Выставка подготовлена совместно с Государственным музеем-заповедником «Кижи».

Подарком для всех гостей станет концерт ансамбля русской музыки «Псков», организованный благодаря Псковской областной филармонии.