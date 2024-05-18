Культура

Выставка картин «большого русского художника» из коллекции «античного человека» открылась в Пскове

В Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной) открылась выставка живописных полотен Эдуарда Шарипова из личного собрания псковского коллекционера Игоря Федотова. В экспозиции представлено 24 работы, самая ранняя из которых датируется 1996 годом, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фотографии предоставлены Централизованной библиотечной системой Пскова

С этой выставки в библиотеке на Конной начался проект «Коллекция», в рамках которого библиотекари собираются познакомиться своих читателей с коллекций Игоря Федотова, в которой одних только полотен Эдуарда Шарипова уже больше ста.

Сам Игорь Федотов, как оказалось, никакого отношения к искусству не имеет, он мастер спорта по лёгкой атлетике, в своё время воспитал чемпиона России по прыжкам в высоту, а теперь занимается большим теннисом. По его словам, всё началось с того, что однажды он пришёл в выставочный зал на улице Ленина и увидел там картины Эдуарда Шарипова. И эти картины ему до такой степени понравились, что он захотел познакомиться с художником Шариповым и начал покупать его произведения.

Представляя Игоря Федотова, псковские библиотекари назвали его «античным человеком», поскольку само слово «меценат» происходит от имени римского покровителя художников, а ещё потому, что виновник торжества пробежал марафон.

А первым посетителям выставки стало интересно, где псковский коллекционер хранит так много картин Эдуарда Шарипова – «на каких площадях». Оказалось, что часть коллекции у него висит дома на стенах и он постоянно меняет эти картины местами с теми, что сложены в кладовке. А ещё выяснилось, что Игорь Федотов так любит живопись Эдуарда Шарипова, что иногда не может заснуть, пока не завладеет какой-нибудь новой картиной.

«Как только его супруга это терпит, не представляю?» - удивился сам Эдуард Шарипов, но потом добавил, что его картины – это ценная инвестиция: «Я человек нескромный, поэтому хочу заметить, что с годами они только набирают стоимость. И если вы, действительно, заинтересованы в том, чтобы оставить что-то своим детям и внукам, то вам надо покупать картины художников, не обязательно мои. Ведь многое превращается в тлен, но не живопись. И есть богатство, а есть состояние».

Эдуард Шарипов также рассказал собравшимся, как развивался художественный вкус Игоря Федотова: дескать, поначалу тот покупал у него самые «простые» пейзажи, но со временем стал настолько искушённым любителем искусства, что теперь всегда «отбирает самое лучшее», в том числе сложные концептуальные работы.

После чего слово взял архитектор Сергей Михайлов и призвал собравшихся восхититься историческим моментом рождения «тандема художника и его собирателя», потому что для нашего маленького города это совершенно невероятная история.

А художник Николай Москалёв добавил, что некоторые выставленные в библиотеке на Конной картины его удивили, несмотря на то, что он знает Эдуарда Шарипова много лет. Благодаря коллекции Игоря Федотова он узнал, что Шарипов не только автор «философских пейзажей» и увлекается концептуальной живописью, но и классический «большой русский художник».