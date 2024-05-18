Культура

Директор «Михайловского» стал участником международного проекта «Русские субботы»

Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич сегодня, 18 мая, принял участие в «Русских субботах». Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, «Русские субботы» — это многолетний международный культурно-просветительский online-проект под эгидой Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Литинститута имени А. М. Горького, Ассоциации русистов Словакии, Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, Общества русской словесности.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Разговор, приуроченный к 225-летию Пушкина, шёл о влиянии первого поэта России на современный мир. Георгий Василевич рассказал своим слушателям об истории музея-заповедника «Михайловское» и его планах на ближайшее время, но более — о том, что несмотря ни на что поэт был здесь, в псковском Святогорье, по-настоящему, творчески и человечески счастлив. Об этом ощущении счастья, а ещё о Пушкине, который в Михайловском оказывается другом, наставником и, как ни странно — современником для каждого, чаще всего говорят гости музея и сегодня. «Они приходят к Пушкину каждый своим путём, приходят со своими вопросами, и эти вопросы и ответы на них, найденные у Пушкина, помогают нашим современникам, как когда-то друзьям и современникам Пушкина — жить, лучше понимать своё предназначение и не забывать о том, что наш путь очень короток…» — подытожил Георгий Василевич.

«В этом месте удивительным образом соединяется несоединимое, — признался своим слушателям директор музея. — Я как-то однажды, перечитывая с детьми книжку о капитане Немо, особо отметил для себя его замечательный девиз “Подвижный в подвижном“. Так вот, Михайловское — это и есть образ русской деревни, чего-то постоянного, глубокого, основанного на русском пушкинском языке, и, в то же время, неизменно изменчивого во всем: в прочтении слов, в погоде, в природе, которая тебя окружает… И для того чтобы понять Пушкина, со всем этим надо прожить какую-то часть своей жизни. Это место, которое порой сложно назвать музеем именно в силу его изменчивости и неизменного звучания пушкинской ноты, которая здесь во всём, над всем. “Михайловское“ владеет главным — литературным ландшафтом. Да, это не предметы. Да, это не вещи. Это живая среда, которая изменчиво и постоянно соответствует себе в своём росте».

В музее также отметили, что гостями сегодняшней «Русской субботы», которую модерировал ректор Литинститута Алексей Варламов, помимо директора Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгия Василевича, стали руководители Всероссийского музея А. С. Пушкина (Санкт-Петербург) Сергей Некрасов и Государственного музея А. С. Пушкина (Москва) Евгений Богатырёв, профессор Московской духовной академии Алексей Светозарский, профессор Кёнсанского государственного университета (Южная Корея) Сим Чжи ын, а также литературовед, журналист преподаватель словесности и куратор старшей школы в «Новой школе» Виктор Симаков.