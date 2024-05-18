Культура

Спектакль Псковского театра драмы покажут в Уфе

Труппа Псковского театра драмы представит спектакль «Морфий» на фестивале национальных театров «Туганлык» в Уфе сегодня, 19 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Видео и фото: Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина

Спектакль «Морфий» Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина станет участником VIII Международного фестиваля национальных театров «Туганлык», который пройдет в столице Башкортостана с 16 по 23 мая.

Спектакль по «медицинским» рассказам Михаила Булгакова, созданный в 2022 году, стал лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» в двух номинациях: «Лучшая работа художника по костюмам» (Александр Стройло, Антон Федоров) и «Лучшая женская роль второго плана» (Наталья Петрова за роль Анны Николаевны); получил приз зрительских симпатий XXXII Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. «Морфий» пользуется неизменным успехом у публики, собирая в зале не только псковских зрителей, но и людей из разных городов России, интересующихся современным театральным процессом.

В афише фестиваля «Туганлык» в 2024 году представлено 14 спектаклей, два из них – внеконкурсные: спектакль театра-организатора (Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури) и Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина (филиала Национального драматического театра России – Александринского театра), приглашенного на фестиваль в качестве специального гостя.

В 2024 году «Туганлык» впервые пройдет в формате фестиваля национальных театров и в новом качестве: ранее он назывался «фестивалем тюркоязычных театров», теперь его рамки расширяются. На фестивале будут представлены спектакли театральных коллективов из Казахстана, Кыргызстана, Татарстана, Северной Осетии, Хакасии, Чувашии, Калмыкии, Абхазии, Тувы и Дагестана.