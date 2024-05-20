Культура

Выставка «Чудо Преображения» открылась в Изборске

Выставка «Чудо Преображения» открылась в выставочном зале Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» в Международный День музеев и в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» 18 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Выставка представлена государственным историко-архитектурным и этнографическим музеем-заповедником «Кижи» и посвящена шедевру деревянного зодчества, объекту всемирного наследия ЮНЕСКО – архитектурному ансамблю Кижского погоста.

Открывая выставку, директор государственного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская выразила слова благодарности министерству культуры России, приветствовала всех специалистов, причастных к реализации столь масштабного межмузейного выставочного проекта, особо отметив включенность выставки «Чудо Преображения» в национальный туристический маршрут «Серебряное ожерелье», объединивший достопримечательности и святыни всего Северо-Западного федерального округа.

«Нить "Серебряного ожерелья" связывает две драгоценные жемчужины русского культуры – Кижи и Изборск. Выставка "Чудо Преображения" – это огромный труд большого числа людей, которые неустанно трудятся над сохранением нашего национального культурного наследия», – подчеркнула Наталия Дубровская, говоря о культурной значимости выставочного проекта.

С большой приветственной речью к собравшимся обратился житель Изборска, знаменитый русский писатель и публицист, общественный деятель Александр Проханов, который раскрыл мифопоэтический и философский смысл явления миру церкви Преображения Господня и всего Кижского ансамбля. «На белом свете есть множество восхитительных храмов и соборов, и Нотр-Дам, и Кёльнский собор, и Парфенон, но такого храма, как в Кижах, нет нигде, – сказал Александр Проханов. – Неповторимое Божественное чудо света, сооружение, может быть, созданное даже не людьми, а ангелами».

Писатель сравнил церковь Преображения в Кижах с собором Василия Блаженного на Красной площади в Москве, поскольку оба храма являют образ русского Рая.

«А что такое Рай? Это место, где сходятся все святые, блаженные люди всех народов. И Кижи – это образ вселенского чуда. Русский человек мыслил себя как существо, приближающее райские смыслы. Русские люди хотели, чтобы жизнь, протекающая здесь, была подобна Царствию Небесному, чтобы не было зла, не было насилия, чтобы царила вселенская справедливость. Мы должны понимать, что Кижи – это не просто памятник архитектуры, а живое место, символ русского Рая, живая красота, божественная вертикаль. Когда я впервые подплывал к острову Кижи на пароходе, я был ошеломлен открывшимся мне видом», – вспомнил Александр Проханов. «Я увидел стаю ракет, целую эскадрилью ракет, направленных в небеса, готовых взлететь, а, может быть, уже пребывающих на небесах, а все мы – экипаж этого космического корабля. Выставка, которая открывается, восхитительна, потому что и Изборский музей, и Кижи, и Изборская крепость и храм в ней – они друг друга знают. Они перекликаются, они аукают. Все храмы России, все святыни знают, они терпят, они защищаются, они помогают друг другу. И мне радостно открывать эту выставку, потому что у русского сознания есть глубинные русские коды, которые приближают русского человека к Божественному бытию. Это – код Пересвет, код Пушкин, код Волга, код Сталинград, и одним из таких божественных кодов является код Кижи. Наслаждайтесь им!» – призвал Александр Проханов зрителей и участников открытия выставки.

«Нам очень приятно в этот радостный день, в наш профессиональный праздник быть именно здесь, на Изборской земле, и открывать нашу замечательную выставку "Чудо Преображения" именно в Изборске, – отметила в своем приветственном слове директор Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи" Елена Богданова. – Ведь в XII веке как выходцы из псковских и новгородских земель пришли на наш остров Кижи, и благодаря им у нас появились вот такие архитектурные шедевры. Это нас объединяет и роднит. И очень радостно, что наша страна обладает таким богатейшим культурным наследием. Церковь Преображения в Кижах – это восьмое чудо света. Наша выставка о том, как в течение сорока лет восстанавливался наш уникальный объект, о том какой колоссальный опыт обрели реставраторы, сохранившие 60% подлинного исторического объема памятника, и о том, что после открытия в 2021 году храм живет и востребован, в нем проходят богослужения, и всё это дорогого стоит. Берегите культуру, это – наша история и наше будущее, а без культуры ничего нет».