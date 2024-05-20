Культура

Игрушки Х века можно увидеть на выставке в Псковском музее-заповеднике

Выставка семейных реликвий «По волнам нашей памяти» открылась в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Сразу в нескольких залах представлены экспонаты, которые помогают проследить преемственность поколений с древности до конца XX века.

Многие предметы демонстрируются вниманию публики впервые. Часть относится к редко экспонируемым и показывалась посетителям не одно десятилетие назад. Изюминкой выставки являются вещи, которые псковичи передали в дар музею или предоставили специально для этой выставки из своих личных семейных коллекций.

Разделы выставки посвящены основным вехам семейной жизни: заключению брака, младенчеству, детству и семейному быту в целом. Гости увидят помолвочные и обручальные кольца, брачные венцы, материнские награды, кроватку, люльку, игрушки X–XX веков, фарфоровую посуду, самовары, патефон, диапроектор и многое другое.

Выставка работает до 12 июня на цокольном этаже Поганкиных палат по адресу: улица Некрасова, 5.