Культура

Цикл джазовых концертов под открытым небом пройдет в Пскове

Цикл джазовых концертов под открытым небом в рамках совместного проекта Псковской областной филармонии и Псковского музея-заповедника «Галерея-Джаз» вновь пройдет в Псковском музее. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Первый концерт состоится 20 июня в 21:00 во дворе Поганкиных палат. Для зрителей будет выступать фанк-дива с джазовой душой и роковым вокалом Арина Фауль. Она презентует гостям свой новый альбом «Forms of love».

Этой весной петербургская певица вернулась с новым, после дебютного «ЕР FOURMS», альбомом «Forms of Love», в композициях которого Арина Фауль и ее ансамбль умело смешали звучание большого джаз-бэнда с фанковой хлесткостью и чувственным вокалом в стиле нео-соул.

«Все меньше хочется мыслить стилями и попадать в них, все больше удается мыслить образами и просто передавать чувства через музыку. Композиции в альбоме звучат совершенно по-разному. Где-то меня вдохновлял модерн-джаз, где-то классический госпэл и поп-баллады. Однако для меня этот альбом не о стилях: веками мы исследуем любовь как таковую. Этот ЕП – просто моя интерпретация и размышления на тему... Любовь, какова она? Надеюсь, что слушатели тоже смогут найти свои ответы на этот вопрос», – рассказывает Арина Фауль.

Арина Фауль (Arina Faul) – фанк-дива, которая поет о чувствах, поиске силы и настоящего предназначения. Является резидентом лейбла Шпиль Records. За 5 лет существования проекта Арина Фауль уже успела собрать солд-аут в Императорском Александринском театре и ведущем джазовом клубе Алексея Козлова (Kozlov Club), а также выступить на ключевых джаз и поп-фестивалях (JAZZ ACROSS BORDERS, ZAVTRA fest, Бродский Drive, ID Jazz Festival).