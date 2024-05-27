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Культура

Псковские библиотекари принимают поздравления с профессиональным праздником

27.05.2024 12:59|ПсковКомментариев: 0

Врио председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева поздравила псковских библиотекарей с Всероссийским днем библиотек сегодня, 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Бесспорно, книга является источником знаний. Бесспорно, книга является лучшим трудом. Но сейчас в этом зале сидят те, кто является проводником к миру. От комитета по культуре я благодарю вас за ваше неравнодушие, за ваше неспокойствие, за вашу любовь к книге, к человеку, к своей малой Родине. Библиотека сейчас уже не та, что была 10, да и 5 лет назад. Сюда приходят общаться, получить какой-то совет. И вы сегодня – это не те библиотекари, которые были 5-10 лет назад. Сегодня вы современные, подкованные и знаниями, и умениями, и компетенциями. Спасибо вам огромное за это. Спасибо за ваш труд. С праздником, дорогие мои коллеги!» - сказала Вера Алексеевна.

Она отметила, что знакомство с библиотеками у детей и подростков происходит благодаря профессии библиотекаря.

Источник: Псковская Лента Новостей
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