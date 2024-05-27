Культура

Съемки короткометражного фильма Камиля Хардина «Алиса» пройдут в Пскове

Съемки короткометражного фильма артиста Псковского театра драмы Камиля Хардина «Алиса» пройдут в Пскове с 28 мая. Ранее съемки велись в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы съёмок.

Фотографии предоставлены организаторами съемок

Главный герой фильма потерял семью и веру в будущее, но совершить роковую ошибку ему не дает искусственный интеллект – умная колонка.

«Фильм, словно воплощение строк из знаменитой песни Муслима Магомаева "Ночь пройдет, наступит утро ясное", показывает нам, что даже самая тёмная ночь не вечна и обязательно сменится светлым утром. Режиссёр призывает зрителей помнить об этом и никогда не отчаиваться, ведь все наши беды и испытания носят лишь временный характер. Вера в лучшее и несгибаемая сила духа помогут преодолеть любые преграды на пути к счастью», – поделились организаторы.

Проект поддержали местные жители. Часть средств выделил продюсер фильма Павел Герасенков, еще часть помогли собрать псковичи. В съемках принимают участие известные псковскому зрителю актеры – Евгений Терских, Наталья Петрова, Андрей Кузин. Операторы: Камилла Дягилева и Тамара Тимофеева.

Камиль Хардин — артист Псковского театра драмы, актер кино, номинант Национальной театральной премии «Золотая маска», режиссер короткометражных фильмов «Река в конце деревни», «Огонек в горах».