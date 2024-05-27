Санитарные дни планируются в Псковском музее в конце мая

Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике 28-30 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
28 мая (вторник) – санитарный день на следующих объектах музея:
29 мая (среда) – санитарный день на следующих объектах музея:
30 мая (четверг) – санитарный день в музейном комплексе «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).
«Просим учитывать данную информацию при планировании посещения объектов музея», - добавили в учреждении.