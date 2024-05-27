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Культура

Открыт сбор заявок на площадку «Бард & рок» на опен-эйре в Палкино

29.05.2024 11:14|ПсковКомментариев: 0

Открыт сбор заявок на площадку для акустических и поэтических выступлений «Бард & рок» на фестивале «Добрый рок-2024», который состоится в поселке Палкино 5-7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

«Во время фестиваля "Добрый рок-2024" наши друзья-барды Владимир и Ирина Зарубины из Псковской региональной общественной организации народного творчества "Псковские барды" организуют "Бард & рок". Минимальный аппарат и расположение в 500 метрах от главной сцены фестиваля, на берегу озера. Формат концерта / выступления - свободный микрофон», - рассказал Андрей Семенов.

Желающие порадовать слушателя своими произведениями в акустике могут оставить заявки здесь

Напомним, опен-эйр «Добрый рок-2024» снова пройдет на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля. Подробнее — в группе фестиваля. 

Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков», 103.0 FM. 

Теги: #Добрый рок #музыка
Источник: Псковская Лента Новостей
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