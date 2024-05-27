Культура

Открыт сбор заявок на площадку «Бард & рок» на опен-эйре в Палкино

Открыт сбор заявок на площадку для акустических и поэтических выступлений «Бард & рок» на фестивале «Добрый рок-2024», который состоится в поселке Палкино 5-7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

«Во время фестиваля "Добрый рок-2024" наши друзья-барды Владимир и Ирина Зарубины из Псковской региональной общественной организации народного творчества "Псковские барды" организуют "Бард & рок". Минимальный аппарат и расположение в 500 метрах от главной сцены фестиваля, на берегу озера. Формат концерта / выступления - свободный микрофон», - рассказал Андрей Семенов.

Желающие порадовать слушателя своими произведениями в акустике могут оставить заявки здесь.

Напомним, опен-эйр «Добрый рок-2024» снова пройдет на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля. Подробнее — в группе фестиваля.

Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков», 103.0 FM.