Культура

Народный коллектив хореографического ансамбля «Юность» выступит в Пскове

Народный коллектив хореографического ансамбля «Юность» Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова выступит с отчетным концертом сегодня, 29 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Как рассказала художественный руководитель ансамбля Татьяна Васильева, зрители увидят работы в разных стилях и направлениях хореографического искусства.

Коллектив представит публике программу «Нам через танец виден мир», в которую вошли народные, классические, современные, стилизованные танцы.

В концертную программу вошли как уже всем полюбившиеся композиции, так и новые постановки, созданные в этом учебном году.

Начало концерта в 19:00. Адрес концертного зала отделения культуры и искусств: город Псков, улица Набат, 5. Вход свободный.