Культура

Культурно-образовательный проект «Город мастеров» завершился в Псковской области

Второй этап культурно-образовательного кластера «Город мастеров» завершился в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В рамках второго этапа проекта в Свято-Успенской Псково-Печерской духовной семинарии, Печорском районном центре культуры и Детской музыкальной школе № 1 имени Николая Римского-Корсакова прошли мастерские «Живопись и история искусств» и «Музыка на все времена. История и современность».

Знаковыми событиями этого этапа стали: передача Центром кинофестивалей и международных программ рояля марки «Weinbach» в дар Печорскому районному центру культуры и совместное выступление Ильи Хардикова и детского сводного хорового коллектива, состоящего из более 450 вокалистов, на Детском хоровом празднике, посвященном Дню славянской письменности и культуры, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

«Прошёл еще один этап культурно-образовательного кластера "Город мастеров". Отрадно, что в наших майских мастерских приняла участие не только молодёжь, но и учащиеся колледжа искусств и хоровые коллективы Пскова. Это значит, что наш проект задел за "живое", заинтересовал молодое поколение, а значит, нас ждут впереди новые интересные встречи с известными артистами, учёными, профессорами знаковых учебных заведений России. Мы идём вперёд», – сказала президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова.