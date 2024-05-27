Культура

Редкие образцы печатной графики XVIII—XIX веков представлены на выставке в Пушкинском заповеднике

В Государственном Пушкинском заповеднике, в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское» для посетителей открыта литературно-художественная выставка «Пушкин — читатель», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в пресс-службе учреждения.

Книжные раритеты из фондов музея-заповедника «Михайловское»

«Чтение было частью творческого процесса Пушкина», — пишет в предисловии к экспозиции хранитель «Петровского» Любовь Козмина, подчёркивая, что «…глубокая жажда всесторонних познаний отмечает весь жизненный путь поэта». Уже к девяти годам Пушкин прочитал «Илиаду», «Одиссею», «Жизнеописания» Плутарха, а лицейские педагоги, напоминает Любовь Козмина, «…свидетельствуют, что 13-летний Пушкин, “читав множество французских книг, но без выбора, приличного его возрасту, наполнил память свою удачными местами известных авторов; довольно начитан в русской словесности, знает много басен и стихов“. На школьной скамье Пушкин читал жадно Державина, Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Вяземского, Крылова, авторов XVIII века».

В музее отметили, что экспозиция, подготовленная по материалам фондовых коллекций «Михайловского» и частных собраний, достаточно богата и разнообразна. О читательском мире поэта здесь, прежде всего, рассказывают книжные издания XVIII—XIX столетий из фондов «Михайловского». Среди двадцати книжных памятников, которые можно увидеть на выставке — «Метаморфозы» Овидия и «Юлия, или Новая Элоиза» Руссо; рядом с «Историей упадка и разрушения Римской Империи» («сочинение Гиббона, сокращённое Г. Адамом», значится на титульном листе) соседствуют «Подлинные анекдоты Петра Великого, слышанные из уст знатных особ в Москве и Санктпетербурге», изданные в свет Яковом Штелиным. Представлены в книжном ряду и редкие издания сочинений самого Пушкина, иллюстрированные выдающимися мастерами.

«Костюмированный бал» А.Ж. Дюкло с рисунка О. де Сент-Обена (1773). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Немало подлинных раритетов вошло и в изобразительный ряд, «комментирующий» на этой выставке книжную подборку. Так, в экспозиции можно увидеть две редкие гравюры — чёрно-белый портрет Державина, выгравированный Ф. И. Иорданом с оригинала Тончи (1861) и тонированный «Костюмированный бал» А. Ж. Дюкло с рисунка О. де Сент-Обена (1773). Современная графика, в частности, представлена выразительными иллюстрациями Владимира Алексеева к «Пиковой даме», а современное же декоративно-прикладное искусство — уникальной куклой-иллюстрацией к «Пиковой даме» работы Лады Репиной.

Лада Репина «Зимняя канавка» (2010). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Планируется, что выставка «Пушкин — читатель», подготовленная ко дню рождения поэта по старому стилю и посвящённая 225-летию поэта, будет работать в мемориальной усадьбе «Петровское» в составе Государственного Пушкинского заповедника до конца текущего года.