Культура

Фестиваль раннесредневековой культуры Руси «Исаборг» в 16-й раз пройдет в Изборске

Фестиваль раннесредневековой культуры Руси «Исаборг» в 16-й раз пройдет в Изборске 7-9 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Фестиваль «Исаборг» из года в год представляет для зрителей уникальную возможность не только посмотреть на массовые сражения и лучные турниры, но и знакомит их со многими явлениями и предметами повседневной бытовой культуры жителей древней Руси. Шатры, одежда, оружие, предметы быта, посуда, еда – всё воссоздано с историческим тщанием и вниманием к деталям. На фестиваль съедутся представители лучших клубов страны, объединяющих историков, археологов и реконструкторов.

8 июня - открытый день фестиваля, всех гостей ждет насыщенная программа. В этом году лагерь реконструкторов разместится в Изборской крепости:

11:00 – Открытие фестиваля. Выступление группы «Трикветрум».

11:30 – Война за Знамя.

11:30–13:45 – Мастер-классы для зрителей и участников: настольные и подвижные игры, ткачество и плетение, вязание иглой, изготовление сетей, плетение кольчуги, приготовление исторических напитков.

11:45–12:30 – Состязания по метанию из пращи.

12:00–13:30 – Проверка и демонстрация «легендарных» достижений воинов эпохи раннего средневековья.

12:30–13:30 – Суличный турнир.

13:40–14:00 – Выступление группы «Трикветрум».

14:00–15:00 – «Битва дружин» (показательное сражение и поединки).

15:00–16:00 – Женский конкурс, 1 этап: «Карпатская эстафета».

16:00–19:00 – Проверка и демонстрация «легендарных» достижений лучников эпохи раннего средневековья. Лучный турнир.

16:45–17:00 – Война за Знамя. Выступление группы «Трикветрум».

17:00–19:00 – Женское состязание, 2–3 этапы: «Мудреный» и «Кухонный».

19:15–20:00 – Выступление группы «Трикветрум».

Организаторами фестиваля выступают Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск», клуб исторической реконструкции «Усадьба» (Псков).