Фестиваль раннесредневековой культуры Руси «Исаборг» в 16-й раз пройдет в Изборске 7-9 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Изборском музее-заповеднике.
Фестиваль «Исаборг» из года в год представляет для зрителей уникальную возможность не только посмотреть на массовые сражения и лучные турниры, но и знакомит их со многими явлениями и предметами повседневной бытовой культуры жителей древней Руси. Шатры, одежда, оружие, предметы быта, посуда, еда – всё воссоздано с историческим тщанием и вниманием к деталям. На фестиваль съедутся представители лучших клубов страны, объединяющих историков, археологов и реконструкторов.
8 июня - открытый день фестиваля, всех гостей ждет насыщенная программа. В этом году лагерь реконструкторов разместится в Изборской крепости:
Организаторами фестиваля выступают Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск», клуб исторической реконструкции «Усадьба» (Псков).