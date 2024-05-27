Культура

Всероссийский хоровой фестиваль пройдет в Пскове

Всероссийский хоровой фестиваль им. М.Ф. Гривского пройдет в Пскове с 14 по 16 июня. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Тelegram-канал Михаила Ведерникова

«Лучшие коллективы из Москвы, Пскова, Великих Лук и Омска будут выступать в Псковском Кремле, где будет установлена большая сцена», - рассказал губернатор.

14 июня в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра на сцене будет звучать Государственный академический русский хор им. Свешникова, Государственная академическая хоровая капелла России имени А. Юрлова, Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря и Заслуженный коллектив народного творчества КАНТ.

15 июня зрители услышат выступление хора Сретенского монастыря и уникального проекта – шоу голосов PALESTRINA.

16 июня состоится церемония закрытия и концерт Государственного академического Омского русского народного хора.

«Бесплатные пригласительные билеты на сидячие места можно будет получить в кассе БКЗ с 1 июня. А еще можно взять с собой раскладной стул или плед и прийти послушать концерт без билета», - добавил губернатор.