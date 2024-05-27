Культура

Более 40 произведений будет представлено на выставке «Русское слово»️ в Пушкинских Горах

Выставка «Русское слово»️ откроется в Пушкинских Горах 6 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале Туристского информационного центра Псковской области.

Фото: Telegram-канал Туристского информационного центра Псковской области

Проект проходит в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Открытие состоится 6 июня в 17.00 в Выставочном зале музея друзей Саввы Ямщикова (Пушкинские Горы, улица Пушкинская, 9а) при поддержке Российской академии художеств.

Выставочный проект «Русское слово». Российская академия художеств и Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь представляют выставочный проект «Русское слово» группы выпускников Творческой мастерской графики, посвященный 225-летию А.С. Пушкина Экспозиция включает произведения станковой графики и иллюстрации, выполненные в различных графических техниках (офорт, цветной офорт, литография, автолитография, монотипия, шелкография, карандаш, акварель, гуашь, тушь).

В основе проекта произведения выпускников Творческой мастерской графики Российской академии художеств под руководством академика А.Д. Шмаринова (1933 – 2023 гг.), среди которых мастера изобразительного искусства, участники и лауреаты крупнейших всероссийских и международных художественных выставок: Анна Новоселова, Милеуша Гатауллина, Марьям Садердинова, Мария Смольянинова, Анастасия Вахненко, Анастасия Полотнова, Александр Семергей, Ирина Дедкова, Николай Куняев. Также в экспозицию включены произведения члена-корреспондента Российской академии художеств, давно и увлечённо разрабатывающего пушкинскую тему – Ольги Борисовны Тучиной.

Представленные на выставке художники в своих работах отражают жизненный путь поэта, тонкую лирику поэтического слова, непостижимую красоту русского пейзажа. Пространство выставки дополнят графические листы ассистентов- стажеров Южного Федерального университета: Екатерины Кириченко и Алины Семергей, которые проходят послевузовскую практику под руководством заведующего Творческими мастерскими РАХ, академика А.А. Трошина.

Всего в экспозицию войдет около 40 произведений. ️Выставка будет работать с 6 июня по 4 августа.