Культура

Созданные с участием искусственного интеллекта изображения покажут на выставке в псковской библиотеке

Выставка «Под микроскопом» проектов Детского технопарка «Кванториум» откроется в Псковской областной библиотеки имени Валентина Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Во вторник, 4 июня, в 17:00 в региональном библиотечном центре креативных индустрий и цифровых технологий на открытии выставки «Под микроскопом» будут представлены два проекта ребят из Детского технопарка «Кванториум».

Большая часть выставки будет посвящена объектам Псковской области в необычном ракурсе - под объективом микроскопа.

Также на выставке будут представлены постеры, созданные с участием искусственного интеллекта, с изображением известных писателей.

Адрес: Профсоюзная, 2, кабинет № 105. Вход бесплатный.