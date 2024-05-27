Культура

Конференции «Москва – Третий Рим» вновь пройдет в Псковском музее

X Международная конференции «Москва – Третий Рим» стартует в Спасо-Елеазаровском женском монастыре сегодня, 3 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Конференция организована Псковской епархией, Псковским музеем-заповедником, Псковским государственным университетом и Центром палеоэтнологических исследований (Москва).

Научный форум, уже ставший традиционным, в этом году приурочен к 725-летию со дня преставления святого благоверного князя Довмонта-Тимофея. Он берет свое начало от первых конференций, созванных более десяти лет назад настоятельницей Спасо-Елеазаровой обители игуменьей Елисаветой (Беляевой).

На сегодня «Москва – Третий Рим» оказывается очень востребованной научной площадкой, в рамках которой обсуждаются вопросы отечественной истории и культуры, проблемы истории Церкви и русского монашества, священного и мирского в христианском искусстве, открытий в области церковно-археологических древностей.

Главная цель работы конференции – поделиться результатами фундаментальных и прикладных исследований в области русской истории как части всемирно-исторического процесса, обсудить стержневые вопросы истории православной культуры.

В первый день, кроме пленарных выступлений на философско-богословские темы, пройдет и научно-практический семинар Центра духовно-нравственного воспитания ПсковГУ.

4–5 июня конференция «Москва – Третий Рим» пройдет в стенах Псковского музея-заповедника. Кроме секционных заседаний, запланирован круглый стол по проблемам происхождения древнерусского государства и роли Пскова в этом процессе.