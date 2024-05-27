Культура

Светлана Мельникова: Конференция «Москва - Третий Рим» не могла бы пройти нигде, кроме Пскова

Конференция «Москва - Третий Рим» не могла бы пройти нигде, кроме Пскова, именно здесь это мероприятие смотрится максимально гармонично. Такое мнение генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова озвучила в ходе беседы с журналистами.

Фото: «МК в Пскове»

В этом году мероприятие посвящено 725-летию преставления князя Довмонта, пишет «МК в Пскове».

«Именно князь Довмонт сказал главные слова: "Потягнем за Отечество"» , - напомнила директор музея и добавила, что большинство докладов связано с темой государства и семьи, что особенно важно в Год семьи.

«Сейчас настало время, когда история стала живой в полном смысле слова. Мы задумались о том, кто мы, что такое русские люди, какова роль Российского государства во всемирной истории», - сказала Светлана Мельникова и призвала псковичей приходить за поиском ответа в музей, посещать выставки и общаться с сотрудниками.

Говоря о важности конференции «Москва - Третий Рим», генеральный директор музея отметила, что особенно важно в этом мероприятии - возможность знакомиться и общаться с профессионалами.

«Из этого рождаются проекты, истории, исследования. Ведь музей - не хранилище, он существует для людей. Это место, где спасают памятники, где идёт постоянная научная работа», - заключила она.

Напомним, X Международная научная конференция «Москва – Третий Рим» проходит в Пскове 3-5 июня. Она собрала ведущих специалистов из Псковской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Орла и Республики Беларусь. В этом году мероприятие посвящено 725-летию преставления Святого Благоверного князя Довмонта.