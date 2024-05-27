Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
творог правда и мифы
чипсы из Пскова на ПМЭФ
михайловское 60 тысяч гостей
ENERGY кешбэк-игра
ковать кадры пока горячо
экзотика агротуризм
кадры решают всё
обзор
выход есть профилактика суицида
Кабельный потенциал
ПЭМЗ ищет сотрудников
Господин Рейтингомер
на пороге перезагрузки
дело ФАПное
где в Пскове получить права
 
 
 
ещё Культура 27.05.2024 10:051 Конструкторское бюро «Раскат» выкупает Дом Седельщикова в Пскове 05.06.2024 13:430 Законопроекты об изъятии объектов культурного наследия поддержали в областном Собрании  05.06.2024 11:320 Более 210 млн рублей получила Псковская область в 2023 году по нацпроекту «Культура» 05.06.2024 09:150 Статьи преподавателей псковского колледжа искусств опубликованы в сборнике 04.06.2024 20:340 Профиль поэта смогут отпечатать на книгах и письмах гости Пушкинского праздника в «Михайловском» 04.06.2024 16:500 Более 200 млн рулей выделено на ремонт детской школы искусств в Пушкинских Горах
 
 
 
Самое популярное 29.05.2024 10:003 Появилось видео досмотра российских школьниц до трусов перед ЕГЭ 29.05.2024 13:122 Осторожно: змеи! 04.06.2024 10:500 Подробности ДТП с погибшими под Псковом: ВАЗ разорвало пополам от удара о дерево 31.05.2024 14:040 Какой будет погода в июне в Псковской области, рассказали синоптики 01.06.2024 19:481 «Все плывут»: улицы Пскова затопило ливнем
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Законопроекты об изъятии объектов культурного наследия поддержали в областном Собрании 

05.06.2024 13:43|ПсковКомментариев: 0

Две законодательные инициативы областного Собрания депутатов о совершенствовании федерального законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия поддержали депутаты на сессии областного Собрания 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Ранее законопроекты поддержал постоянный комитет Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму, инициативы были разработаны в сотрудничестве с профильным исполнительным органом. 

Уточнение правовых норм поддерживают в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области. Законопроект касается изъятия объектов культурного наследия у собственников, не исполняющих обязательств по их содержанию. Глава профильного комитета Вадим Нэдик, в частности, отмечал, что у органов охраны формально нет права самостоятельно обратиться в суд при выявлении самовольной постройки в зоне объекта культурного наследия, а муниципалитеты, когда им направляют соответствующую информацию, по ряду причин не принимают меры. 

При этом процедура изъятия у собственников объектов со статусом памятника не меняется, «последнюю точку» в этом вопросе ставит только суд.

По словам Вадима Нэдика, в работе охранных органов находится пять объектов культурного наследия, которые не содержатся собственниками надлежащим образом и могут быть изъяты. На очереди – ещё несколько десятков. 

Депутаты поддержали законодательные инициативы.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?
В опросе приняло участие 99 человек
05.06.2024, 14:121 Отчет Михаила Ведерникова о работе правительства Псковской области в 2023 году. СТЕНОГРАММА 05.06.2024, 14:021 Назначение Дениса Мантурова первым вице-премьером подчеркивает заинтересованность в развитии промышленности - Александр Козловский 05.06.2024, 13:550 Увеличение налоговых ставок поддержали депутаты областного Собрания  05.06.2024, 13:520 Сбер ждет всплеск спроса на ипотеку в июне, выход на нормальные темпы к августу-сентябрю
05.06.2024, 13:480 Меры поддержки для родителей тройни в Псковской области стали доступнее 05.06.2024, 13:430 «Анализируй этно»: Фабрика ненависти приглашает на работу. ВИДЕО 05.06.2024, 13:430 Законопроекты об изъятии объектов культурного наследия поддержали в областном Собрании  05.06.2024, 13:390 Дефицит яиц в Псковской области не предвидится – Николай Романов
05.06.2024, 13:380 Минобрнауки РФ планирует закрепить сдачу ЕГЭ по профильному предмету для поступающих в педагогические вузы 05.06.2024, 13:360 Животноводство обеспечило свыше 85% объема продукции псковского сельского хозяйства 05.06.2024, 13:350 Помощникам псковских омбудсменов будут присваивать чины советников госслужбы 05.06.2024, 13:310 Грозы и ливни ожидаются вечером в Псковской области
05.06.2024, 13:270 Список кандидатов в Псковской области не будут снимать с выборов из-за опечатки  05.06.2024, 13:241 Доходы бюджета ФОМС в Псковской области уменьшились почти на 4 млн рублей    05.06.2024, 13:240 Сбитая на улице Инженерной в Пскове велосипедистка получила ушибы 05.06.2024, 13:220 Новые округа Псковской области наделили полномочиями по обеспечению выборов
05.06.2024, 13:200 Росгвардейцы примут участие в обеспечении безопасности при проведении Дней Пушкинской поэзии 05.06.2024, 13:180 Доходы бюджета Псковской области увеличились более чем на миллиард рублей  05.06.2024, 13:160 Ирину Белоногову назначили на должность мирового судьи участка №13 в Печорском округе 05.06.2024, 13:140 Армен Мнацаканян: Враги сидят в Псковской области 
05.06.2024, 13:100 Михаил Ведерников отметил лучших социальных работников Псковской области 05.06.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Козловским 05.06.2024, 13:040 Все решения в Сбере по кредитам малому бизнесу к 2026 году поможет принимать ИИ 05.06.2024, 13:022 Александр Котов: Серьезных поводов для критики власти в области нет 
05.06.2024, 12:550 Доля отечественных лекарств на рынке РФ составила более 38% по итогам I квартала 05.06.2024, 12:540 Почти 3,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрировано в Великих Луках 05.06.2024, 12:470 Михаил Ведерников: Протест против муниципальной реформы – единственная «дырочка» для неработающей оппозиции  05.06.2024, 12:430 Итоги конкурса детских рисунков подвели в псковском управлении ФСБ
05.06.2024, 12:310 У «Справедливой России» налажен конструктивный диалог с правительством - Олег Брячак  05.06.2024, 12:260 Олег Майоров прояснил ситуацию по ремонту моста по улице Ленкоммуны в Невеле 05.06.2024, 12:240 Остроту мусорной проблемы в Псковской области хотят снять в течение недели  05.06.2024, 12:180 Проект «Пушкин цифровой» заработает в октябре для широкой аудитории
05.06.2024, 12:141 Конкурс на определение регоператора пытались фальсифицировать в пользу АСПО – Михаил Ведерников  05.06.2024, 12:090 Россия ведет переговоры с рядом стран о взаимной отмене виз 05.06.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно»: Фабрика ненависти приглашает на работу 05.06.2024, 11:580 Михаил Ведерников: Информация о бомбоубежищах носит закрытый характер 
05.06.2024, 11:550 Сбивший светофор в Пскове на чужом автомобиле мужчина не имеет прав и отказался от проверки на алкоголь 05.06.2024, 11:420 Система централизованного оповещения населения Псковской области охватывает почти 480 тысяч человек 05.06.2024, 11:390 Операторы инвестировали 7 млн рублей на установку новых вышек связи в Псковской области 05.06.2024, 11:390 Строительство нового терминала псковского аэропорта планируют начать в 2025 году
05.06.2024, 11:370 Почти 1 млрд рублей потратили на транспортное обслуживание населения Псковской области в 2023 году 05.06.2024, 11:370 Расходы дорожного фонда Псковской области в 2023 году превысили 13,5 млрд рублей 05.06.2024, 11:360 Почти 315 млн рублей направили на формирование комфортной городской среды в Псковской области в 2023 году 05.06.2024, 11:351 Почти 85% населения Псковской области обеспечены качественной питьевой водой
05.06.2024, 11:340 Мерами соцподдержки в Псковской области в 2023 году воспользовались более 270 тысяч человек 05.06.2024, 11:320 Более 210 млн рублей получила Псковская область в 2023 году по нацпроекту «Культура» 05.06.2024, 11:320 О повышении доступности качественного образования проинформировал Михаил Ведерников 05.06.2024, 11:300 Михаил Ведерников: Пока отстаём по показателю диспансеризации населения
05.06.2024, 11:290 Почти 700 млн рублей направили на реконструкцию четырех объектов здравоохранения в Псковской области в 2023 году 05.06.2024, 11:290 В Псковской области выросло количество вакансий для подростков - исследование 05.06.2024, 11:280 Среднее кассовое освоение нацпроектов в Псковской области по итогам 5 лет составляет 97,5% 05.06.2024, 11:270 500 тысяч туристов посетило Псковскую область в 2023 году
05.06.2024, 11:270 К моменту запуска «Агрополис» превысил плановые показатели по числу резидентов – Михаил Ведерников 05.06.2024, 11:270 Производство молока в Псковской области может вырасти на 10% 05.06.2024, 11:260 Число выпускающих продукцию резидентов «Моглино» достигло семи 05.06.2024, 11:260 Мошенники получили доступ к одиннадцати аккаунтам псковичей на «Госуслугах»
05.06.2024, 11:240 Число самозанятых в Псковской области выросло на 8,3% за 2023 год 05.06.2024, 11:230 Псковский губернатор: К концу 2023 года нам удалось на каждый бюджетный рубль привлечь 7 внебюджетных 05.06.2024, 11:210 Михаил Ведерников ответил на критику коммунистов в региональном парламенте 05.06.2024, 11:210 Электросчетчик поврежден в результате возгорания в псковской многоэтажке
05.06.2024, 11:190 Названы три фактора роста собственных неналоговых доходов Псковской области 05.06.2024, 11:180 Возобновлено сообщение поездов между Псковской областью и Республикой Беларусь 05.06.2024, 11:180 Начисленная зарплата в Псковской области выросла на 15% за 2023 год 05.06.2024, 11:171 Михаил Ведерников: Доходы Псковской области стабильно растут с 2017 года
05.06.2024, 11:160 Гараж горел в Пскове из-за неосторожного обращения с огнем 05.06.2024, 11:150 Губернатор назвал седьмой созыв Псковского областного Собрания одним из самых эффективных и профессиональных 05.06.2024, 11:122 Андрея Турчака наградят медалью «За заслуги перед Псковской областью» 05.06.2024, 10:520 Велосипедистку сбил автомобиль на улице Инженерной в Пскове
05.06.2024, 10:370 «Собственной персоной»: Александр Козловский о формировании правительства и итогах праймериз 05.06.2024, 10:300 Михаил Ведерников сегодня выступит с отчетом о деятельности правительства Псковской области в 2023 году 05.06.2024, 10:290 Сенаторы досрочно прекратили полномочия Турчака 05.06.2024, 10:180 Повторную противоклещевую обработку провели на Поэтической поляне в «Михайловском»
05.06.2024, 10:090 «Анализируй этно»: Фабрика ненависти приглашает на работу 05.06.2024, 09:440 ВТБ откроет офисы в Луганске, Донецке и Мариуполе 05.06.2024, 09:300 Сразу три страны ЕС нарастили товарные поставки в Россию 05.06.2024, 09:155 В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru