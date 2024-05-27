Культура

Законопроекты об изъятии объектов культурного наследия поддержали в областном Собрании

Две законодательные инициативы областного Собрания депутатов о совершенствовании федерального законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия поддержали депутаты на сессии областного Собрания 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Ранее законопроекты поддержал постоянный комитет Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму, инициативы были разработаны в сотрудничестве с профильным исполнительным органом.

Уточнение правовых норм поддерживают в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области. Законопроект касается изъятия объектов культурного наследия у собственников, не исполняющих обязательств по их содержанию. Глава профильного комитета Вадим Нэдик, в частности, отмечал, что у органов охраны формально нет права самостоятельно обратиться в суд при выявлении самовольной постройки в зоне объекта культурного наследия, а муниципалитеты, когда им направляют соответствующую информацию, по ряду причин не принимают меры.

При этом процедура изъятия у собственников объектов со статусом памятника не меняется, «последнюю точку» в этом вопросе ставит только суд.

По словам Вадима Нэдика, в работе охранных органов находится пять объектов культурного наследия, которые не содержатся собственниками надлежащим образом и могут быть изъяты. На очереди – ещё несколько десятков.

Депутаты поддержали законодательные инициативы.