Культура

Книгу проповедей отца Павла Адельгейма «С Богом и по-божьи» подарили Псковскому музею

X Международная конференция «Москва – Третий Рим» завершается в Псковском музее-заповеднике 5 июня. Конференция этого года посвящена памяти князя Довмонта. Основные темы большинства докладов – отечество и государственность, которые неразрывно связаны с темой семьи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Долгое время в Псковском музее научных конференций не было. И мне очень радостно, что мы здесь уже третий год встречаемся. Мы должны стараться так показывать свой труд, чтобы это было интересно. И надо затягивать в наше общение новых людей, особенно молодежь. Спасибо большое докладчикам за такую разносторонность, разнотипность докладов», – отметила генеральный директор Псковского музея Светлана Мельникова.

Также сегодня на конференции заслуженный артист России Виктор Яковлев презентовал и подарил Псковскому музею книгу проповедей «С Богом и по-божьи» священника Павла Адельгейма (1938-2013), выпущенную издательством «Логос». Среди многих других талантов Павла Адельгейма выделялся именно талант проповедника.

«Павел Анатольевич почитался как исповедник веры. Его проповеди были выдающимися», – сообщил Виктор Яковлев.

Издание книги было поддержано митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (ныне – митрополит Симферопольский и Крымский). В сборник попало свыше 200 проповедей.

«Оправдывать средства не нужно, они должны быть достойными цели <…> В духовной жизни нельзя перемешать цель и средство», – говорил когда-то Павел Адельгейм. Это один из немногих уроков.