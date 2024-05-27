Культура

Книгу про Пушкина с крокодилом представили в Пскове

Книгу «Псковские легенды о Пушкине», приуроченную к 225-летию со дня рождения поэта, а также к 200-летию его приезда в псковскую ссылку, выпустила централизованная библиотечная система Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в учреждении.

Фото здесь и далее: централизованная библиотечная система Пскова

В этом издании библиотекари собрали самые интересные выдержки из воспоминаний о Пушкине, в которых он предстаёт поистине легендарной личностью.

В аннотации к новой книге подчёркивается, что она проиллюстрирована с помощью искусственного интеллекта. А поскольку Пушкин в воспоминаниях некоторых псковских обывателей больше похож на сказочного героя, чем на реального человека, то и на картинках можно обнаружить много невероятного.

Например, на обложке Александр Пушкин не просто сидит у лукоморья под дубом, а наблюдает за плывущим по реке крокодилом. Ведь псковичи успешно слагали легенды не только про Пушкина, но и про крокодилов.

Для тех, кто после прочтения этой книги захочет погрузиться в первоисточники, в конце имеется подробный список использованной библиотекарями литературы.

Полистать электронную версию книги «Псковские легенды о Пушкине» можно по ссылке.