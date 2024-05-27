Культура

Митрополит Арсений посетил новую выставку в музее-квартире Спегальского

Выставка «Герой ненашего времени» открылась в музее-квартире Юрия Спегальского на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Выставка приурочена к 115-летию со дня рождения архитектора и реставратора Юрия Спегальского (1909–1969).

Митрополит Псковский и Порховский Арсений лично посетил выставку.

«Юрий Павлович – родной для Пскова человек. И Псков был для него родным. Город словно был частью его души… Удивительное чувство оставляет эта выставка... Словно пришел не в музей, а в гости к радушному хозяину. Благодарю директора Псковского музея-заповедника Светлану Евгеньевну Мельникову за возможность посетить выставку "Герой ненашего времени". Благодарю сотрудников музея-квартиры за сохранение памяти о великом человеке. Будем молиться о бессмертной душе Юрия Спегальского и благодарить Бога за такого земляка!» – отмечает митрополит.

Музей-квартира Юрия Спегальского находится по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 14, квартира №74.