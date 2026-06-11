Техно-хор Palestrina выступит на территории Псковского кремля

Техно-хор Palestrina вновь выступит на Всероссийском хоровом фестивале имени Михаила Гривского 13 июня в 19:00 на территории Псковского кремля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото предоставили в ТКД

В 2024 году псковичи впервые познакомились с этим хоровым проектом, и теперь, спустя два года, у жителей города снова будет возможность насладиться их творчеством. В этот вечер прозвучат лучшие голоса хора Palestrina в сопровождении мультижанрового электронного дуэта Mattgene.

Проект был создан в 2022 году под руководством Елизаветы Шпилейко и дирижёра Гаделя Абдурахманова. Название Palestrina отсылает к итальянскому композитору эпохи Возрождения Джованни Пьерлуиджи да Палестрина. В основе проекта — концепция о том, что полифоническая и электронная музыка могут сосуществовать и дополнять друг друга. В репертуаре — как популярные песни, так и шедевры мировой классической музыки, такие как Ameno и Lacrimosa в техно-обработке.

В состав хора входят солисты известных коллективов, включая хор Сретенского монастыря, ансамбль Musica Aeterna, Молодёжную программу театра «Геликон-опера», ЦЭАМ (CEAM), проект Lyrica Classic Entertainment и Renaissance Voices.

Вход на фестиваль свободный. По пригласительным билетам будут организованы сидячие места.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области, Министерства культуры Псковской области, Театрально-концертной дирекции Псковской области и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.